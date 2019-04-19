فلاش باك.. طلائع الجيش يلقن الجونة درساً قاسياً ويفوز بخماسية نظيفة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج فريق الجونة نظيره طلائع الجيش فى الثامنة مساء اليوم، الجمعة، فى الغردقة ضمن منافسات الجولة 30 للدورى فى مواجهة صعبة للفريقين الباحثين عن نقاط الأمان للبقاء فى الدورى، لاسيما بعدما سقط الجونة أمام إنبى برباعية دون رد فى الجولة الماضية، بينما فاز الطلائع على الداخلية بهدفين مقابل هدف.
ويحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 32 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 33 هدفاً وتلقت شباكهم 46، فيما يحتل الطلائع المركز التاسع برصيد 34 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 11 لقاءً وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكهم مثلها.
وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 13 من عمر المسابقة المحلية انتهت بفوز عريض لطلائع الجيش على الجونة بخماسية نظيفة.
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