شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور أبطال العالم.. استعدادات مكثفة لانطلاق الدور الرئيسى ببطولة الجونة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق اليوم الجمعة دور الـ32 ببطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، بعد الانتهاء من فعاليات الدور التمهيدى للبطولة والتى تقام فى مدينة الجونة بالبحر الأحمر، وتستمر حتى 26 إبريل الجارى، وتقام المباريات فى مجمع الجونة للاسكواش، والملعب الزجاجى فى أبوتيج مارينا، وتضم النسخة الثامنة من البطولة منافسات للرجال والسيدات المصنفين على مستوى العالم للمنافسة فى الحدث البلاتينى.

ويشارك فى البطولة من الأبطال الرجال اللاعب على فرج، الذى يتصدر للمرة الأولى على الإطلاق تصنيف بطولة فى الفئة البلاتينية، ويسعى من خلال المنافسات لإحراز لقب البطولة هذا العام بعدما تغلب عليه فى نهائى العام الماضى مروان الشوربجى، كما تشارك رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا فى منافسات السيدات، كما تتصدر جدول البطولة.

من جهته قال عمرو منسى، مؤسس بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، "متحمسون للغاية لانطلاق البطولة، فهى حصيلة أشهر من العمل الشاق لتنظيم هذا الحدث الكبير، ستكون هذه البطولة غير مسبوقة من حيث الحجم والنجاح، ونأمل أن تضع مصر على خريطة استضافة الأحداث الرياضية العالمية المختلفة."

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وأضاف منسى، "تعد النسخة الثامنة لبطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش حافلة بالأحداث والفعاليات المثيرة، حيث بدأت الجولات الثلاث الأولى من البطولة فى مجمع الجونة للاسكواش ابتداءً من 17 أبريل، ويقام الدور ربع النهائى، والدور نصف النهائى فى الملعب الزجاجى فى أبو تيج مارينا، ويبدأ الدور ربع النهائى من 23 إلى 24 أبريل، يليه الدور نصف النهائى فى 25 أبريل، فى حين تقام المباراة النهائية فى 26 أبريل".

وأوضح عمرو منسى أن هذه البطولة تأتى فى وقت تهيمن فيه مصر على رياضة الاسكواش، حيث يتصدر أبطالنا تصنيفات PSA وعلى رأسهم رنيم الوليلى وعلى فرج المصنفون الأوائل عالمياَ، ونحن نؤمن بأن انعقاد البطولة فى مصر هو السبيل أمام المواهب الشابة لتعزيز مهاراتهم للمشاركة فى كبرى البطولات الدولية."

ومن بين أهم المصنفين فى البطولة، محمد الشوربجى، طارق مؤمن، نور الشربينى ونور الطيب الذين يتنافسون مع أفضل 96 لاعب من 21 دولة، أمثال سيمون روزنر، بول كول، ميغيل رودريغيز، دييغو إلياس، كاميل سيرمي، جويل كينج، ونيكول ديفيد.

وتحظى البطولة باهتمام إعلامى دولى واسع، حيث سيتم بث مباريات البطولة مباشرة على مستوى العالم فى أكثر من 30 قناة وسيتمتع عشاق الاسكواش من جميع أنحاء العالم بمشاهدة مباريات البطولة، والتى سيتم بثها مباشرة فى 88 دولة فى أربع قارات.