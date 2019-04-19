برنامج تأهيلى مكثف لثنائى الإسماعيلى استعداداً لدجلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع عماد حمدى وأسامة إبراهيم، ثنائى الإسماعيلى، لبرنامج تأهيلى مكثف تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة صالح الشامى. وباتت هناك فرص كبيرة للحاق حمدى وإبراهيم بمباراة الفريق المقبلة أمام وادى دجلة، والمقرر لها الخميس المقبل بالأسبوع الــ30 للدورى المحلى. ويتطلع الدراويش لاستعادة مسيرة الانتصارات بعد التراجع فى النتائج خلال الجولات الأخيرة.

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