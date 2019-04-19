سوبر كورة.. إكرامى والحضرى خارج قائمة المنتخب بأمم أفريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، على قائمة حراس المرمى بقائمة الفراعنة فى أمم أفريقيا 2019 التى تحتضنها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين. Advertisements

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