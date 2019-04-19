شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكماً لمباراة الداخلية وسموحة ونور الدين للاتحاد والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات اليوم، الجمعة، بالأسبوع الـ 30 لدورى القسم الأول، على النحو التالى :

الاتحاد ومصر المقاصة: إبراهيم نور الدين ويعاونه محمد عزازى وأحمد بكر، وياسر عبد الحق حكماً رابعاً، وكل من محمد يوسف وسيد عبد الله حكماً خامساً.

الجونة وطلائع الجيش: محمد معروف ويعاونه محمد فاروق وخالد السيد، وهيثم الشريف حكماً رابعاً، وكل من عاطف حسين ومحمد عباس قابيل حكماً خامساً.

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الداخلية وسموحة: محمود عاشور ويعاونه تحسين أبو السادات وأحمد صلاح، وأشرف مسعد حكماً رابعاً، وكل من مبروك نبيل ومحمد عبد العزيز حكماً خامساً.

الإنتاج الحربي والمقاولون العرب: طارق مجدى ويعاونه عادل ماهر ومحمد أبو العزايم، وعمرو جلال حكماً رابعاً، وكل من إبراهيم محجوب ومحمد التابعى حكماً خامساً.