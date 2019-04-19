طنطا يجدد عقود الشاذلى وقطاوى بعد الصعود للممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح علاء عكاشة، مدير الكرة بنادى طنطا، فى تجديد عقود الثنائى محمد الشاذلى الجناح الأيمن للفريق وأحمد قطاوى لاعب خط وسط الفريق، لمدة ثلاثة مواسم عقب نجاح الفريق فى الصعود للدورى الممتاز. وجاء قرار مجلس إدارة نادى طنطا بتجديد عقود قطاوى والشاذلى بعدما طلب أيمن المزين، المدير الفنى للفريق، بالتجديد للثنائى بسبب حاجة الفريق لجهودهما فى الدوري الممتاز الموسم المقبل. Advertisements وشهدت جلسة علاء عكاشة مدير الكرة مع الثنائى توقيع الثنائى على عقودهما الجديدة التى تستمر لثلاثة مواسم مقبلة بعد ترضية الثنائى ماديا بعد الصعود للممتاز. يذكر أن الشاذلى انتقل لطنطا منتصف الموسم قبل الماضى قادما من الاتحاد السكندرى فى الوقت الذى تعاقد فيه طنطا مع أحمد قطاوى في يناير قبل الماضى قادما من المصرى البورسعيدى قبل أن يهبط الفريق للقسم الثانى ويساهم الثنائى من جديد فى عودة الفريق لدورى الأضواء والشهرة.

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