شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. التعادل الإيجابى يحسم مباراة الداخلية وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مباراة مثيرة، ومع دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة، يدخل فريق الداخلية تحت القيادة الفنية لعلاء عبد العال مدرب الفريق اختباراً صعباً عندما يصطدم بفريق سموحة تحت القيادة الفنية لحسام حسن، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام.

الداخلية خسر مباراته الأخيرة فى الدورى من الطلائع 2-1، فيما واصل سموحة استفاقته وهزم الإنتاج بهدفين دون رد فى نفس الجولة .

ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكهم 41، فيما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 13 وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكهم 37 .

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وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.