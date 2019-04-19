بالأسماء| 6 لاعبين انتهت صلاحيتهم في الأهلي

كتبت لبنى عبد الله

كانوا حديث الصباح والمساء فى النادى الأهلى، تغنت الجماهير بأسمائهم ليلاً ونهاراً حتى صنعوا قصص مجد داخل أسوار القلعة الحمراء، لم ولن تنسى، ولكن سبحان مغير الأحوال ومبدلها من حال إلى حال، تحول هؤلاء اللاعبين فى غمضة عين لسبب تراجع المارد الأحمر وسر غضب جماهيره التى طالبت بالاستغناء عن خدماتهم لعودة الأهلى لعرش البطولات مرة أخرى، ونرصدهم فى السطور التالية..

*حسام عاشور

تحمل كثيراً وقدم تاريخاً لن ينسى فى القلعة الحمراء، ولكن الأهم أن يحافظ على هذا التاريخ صلباً ليس به شوائب تعكره ولا يملك خياراً آخر بخلاف الانسحاب...