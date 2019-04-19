خاص| مفاجآت من العيار الثقيل فى قائمة منتخب مصر لأمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالباسط:

استقر المكسيكي خافير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على قائمة الفراعنة التى ستخوض بطولة كأس أمم أفريقيا التى تنطلق فى الـ21 من يونيو المقبل وتحتضنها مصر.

وأسفرت القرعة التى أقيمت الأسبوع الماضى عن وقوع مصر بجانب، أوغندا والكونغو الديمقراطية وزيمبابوي فى المجموعة الأولي.

وعلم الخليج 365 أن المدير الفني للمنتخب قرر الاستعانة بالثلاثي عبدالله السعيد، ووليد سليمان، ورمضان صبحي فى القائمة النهائية التى سيرسلها منتخب مصر للكاف فى الـ11 من يونيو القادم.

ويبدأ منتخب مصر معسكره لبطولة الأمم فى السادس من يونيو القادم باستدعاء 30 لاعباً فى القائمة الأولية على أن يرسل قائمة الـ23 المشاركة قبل انطلاق البطولة بعشرة أيام.

وليد سليمان تعرض للإصابة فى الركبة منذ الـ20 من يناير الماضى ومنذ هذا التاريخ وحتى الأن لم يعد للمشاركة ليطير إلى ألمانيا من أجل إجراء فحوصات للاطمئنان على برنامجه التأهيلي.

ووفقاً لمصدر لـ"الخليج 365" فإن الجهاز الفني للمنتخب على تواصل دائم مع نظيره فى الأهلي للتعرف على آخر تطورات إصابة سليمان وموعد عودته للملاعب.

الاستعانة بوليد سليمان فى المنتخب ليست مفاجأة أجيري الوحيدة بعد استقرار المكسيكي على الاستعانة بعبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز للمرة الأولي منذ انتهاء كأس العالم وابتعاد صانع الألعاب الدولي عن صفوف الفراعنة.

واتجه أجيري خلال فترة عمله فى المنتخب إلى استبعاد جميع اللاعبين الذين تخطت أعمارهم الـ30 عامًا قبل أن يوضح هاني رمزي المدرب العام للمنتخب إمكانية كسر هذا الاتجاه بسبب نقل البطولة من الكاميرون إلى مصر وزيادة المطالب بالظفر بالبطولة.

أما آخر المفاجآت فتتمثل فى عودة رمضان صبحي جناح الأهلي المعار من هيدرسفيلد الإنجليزي (الذى هبط إلى دوري الدرجة الأولي) ليكون بديلاً لتريزيجيه الجناح الأيسر للمنتخب.

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ووفقا للمصدر الذى رفض الكشف عن هويته فإن أحمد الشناوي حارس بيراميدز ضمن حراسة مرمي منتخب مصر حيث جاء فى الترتيب الأول ومن خلفه محمد الشناوي وأخيراً محمود عبدالرحيم "جنش" الذى سيظفر بالمكان الأخير، على أن يتواجد محمد عواد فى المعسكر الذى يبدأ فى السادس من يونيو القادم.

واستقر أجيري على ضم، أحمد حجازي وباهر المحمدي ومحمد هاني وأحمد المحمدي وأيمن أشرف لقائمة المنتخب فيما يفاضل بين محمود علاء وأحمد أيمن منصور ويميل للأخير بسبب قدرته على شغل مركز الظهير الأيسر ليكون بديلاً لأيمن أشرف الظهير الأيسر الأساسي فيما سيتم استدعاء عبدالله جمعة فى بداية المعسكر.

وفى خط الوسط فالأمور تبدو بدون مفاجآت باستثناء تصنيف عمرو وردة كلاعب وسط ومعه طارق حامد، علي غزال، محمد النني، عمرو السولية فيما سيبقى عبدالله السعيد وحيداً فى مركز صانع الألعاب.

وبالنسبة للأجنحة فإن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب يسيطر على مركز الجناح الأيمن وبديله العائد سليمان فيما ضمن محمود حسن "تريزيجيه" مركز الجناح الأيسر وبديله رمضان صبحي خلف ثلاثي هجومي حسم الأمور لصالحه وهو: أحمد حسن "كوكا"، مروان محسن، مصطفي محمد.

ومن المنتظر أن يختار أجيري من بين عمار حمدي، نبيل عماد "دونجا"، إسلام جابر، عبدالرحمن مجدي، أحمد أبوالفتوح، صلاح محسن، ليكمل قائمة الـ30 فى بداية المعسكر على أن يختار الـ23 والأقرب لهم كلٌ من:

حراسة المرمي: أحمد الشناوي، محمد الشناوي، محمود عبدالرحيم "جنش".

الدفاع: محمد هاني، أحمد المحمدي، باهر حمدي، علي جبر، أحمد حجازي، أحمد أيمن منصور "محمود علاء" ، أيمن أشرف.

وسط الملعب: طارق حامد، محمد النني، علي غزال، عمرو وردة، عمرو السولية.

خلف الهجوم: محمد صلاح، تريزيجيه، عبدالله السعيد، وليد سليمان، رمضان صبحي.

الهجوم: أحمد حسن "كوكا"، مصطفي محمد، مروان محسن.