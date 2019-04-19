يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ غداً السبت مع ضيفه سموحة، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن الجولة الـ٣٢ من الموسم.
شباب الأهلي يدخل المباراة وهو يسعى للفوز للحفاظ علىسجل نتائجه الجيدة خلال الموسم الحالي، وذلك رغم تتويجه رسمياً بلقب الدوري، بعد التعادل مع إنبي سلبياً في الجولة ٣٠.
ويتبقى لشباب الأهلي مباراتان فقط في
ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧؛ عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وهشام السيد مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل، ومحمد السيد إخصائي التدليك.
كانت هذه تفاصيل خبر غداً.. اهلي 1997 يستضيف سموحة في دوري الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.