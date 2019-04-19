غداً.. اهلي 1997 يستضيف سموحة في دوري الجمهورية

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ غداً السبت مع ضيفه سموحة، في المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن الجولة الـ٣٢ من الموسم.

شباب الأهلي يدخل المباراة وهو يسعى للفوز للحفاظ على

سجل نتائجه الجيدة خلال الموسم الحالي، وذلك رغم تتويجه رسمياً بلقب الدوري، بعد التعادل مع إنبي سلبياً في الجولة ٣٠.

ويتبقى لشباب الأهلي مباراتان فقط في

الدوري عقب مواجهته أمام سموحة، أمام المقاولون العرب والزمالك.

ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧؛ عمرو أنور مديراً فنياً، وياسر رجب مدرباً عاماً، وهشام السيد مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل، ومحمد السيد إخصائي التدليك.