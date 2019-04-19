نجم طائرة الأهلي: كنا علي قدر المسئولية ونستحق التتويج بلقب الدوري

قال عبداللطيف عثمان لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم موسمًا مميزًا استحق خلاله التتويج بلقب بطولة الدوري بعد الفوز

ببطولة أفريقيا وقبلها حصد لقب كأس مصر.

وأشار إلى أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في تخطي

العديد من الصعاب على مدار الموسم من أجل الفوز بالثلاثية التاريخية.

وشدد عثمان على أن الفريق سوف يسعى لأفضل ختام للموسم التاريخي من خلال الفوز بالمباريات المتبقية بالدوري رغم كونها مجرد تحصيل حاصل.