قال عبداللطيف عثمان لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة "رجال" بالنادي الأهلي، إن الفريق قدم موسمًا مميزًا استحق خلاله التتويج بلقب بطولة الدوري بعد الفوزببطولة أفريقيا وقبلها حصد لقب كأس مصر.
وأشار إلى أن اللاعبين كانوا على قدر المسئولية ونجحوا في تخطي
وشدد عثمان على أن الفريق سوف يسعى لأفضل ختام للموسم التاريخي من خلال الفوز بالمباريات المتبقية بالدوري رغم كونها مجرد تحصيل حاصل.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم طائرة الأهلي: كنا علي قدر المسئولية ونستحق التتويج بلقب الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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