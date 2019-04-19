مدرب الاهلي: نشعر بالفخر بعد التتويج بكأس مصر لسيدات الطائرة

أعرب حمدي الصافي، المدير الفني لفريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، عن سعادته بتتويج فريقه ببطولة كأس مصر أمس الخميس على حساب سبورتنج.
وقال الصافي إن لاعبات الأهلي قدمن أداء مميزا في المباراة النهائية، واستحق الفريقمن خلاله حصد لقب كأس مصر .
وشدد الصافي على أن لاعبات الأهلي كن عل قدر المسؤولية واستطعن حسم اللقب الثالث لهن هذا الموسم للتأكيد على جدية
وأشار المدير الفني إلى أن تحقيق الثلاثية هذا الموسم بعد الدوري وأفريقيا هو امر يجعله يشعر بالفخر بكل لاعبة في صفوف الفريق
وفازت سيدات الأهلي بلقب كأس مصر أمس بنتيجة ٣-٠ على حساب سبورتنج، وإجمالي نتيجة أشواط ٢٥-٢٠ و ٢٥-١٥ و٢٥-١٠.
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