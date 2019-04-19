غداً.. اهلي 2003 يواجه سموحة في آخر جولات بطولة الجمهورية

يواجه فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ فريق سموحة غداً السبت، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ ١٧ لبطولة الجمهورية، وهى المباراة الأخيرة للفريق خلال هذا الموسم. الجمهورية، وهى المباراة الأخيرة للفريق خلال هذا الموسم. ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ أشرف أبو زيد مديراً فنياً، ومحمد سمارة مدرباً عاماً، ومحمد أحمد ماهر مدرباً مساعداً، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وهاجد هاني طبيباً، وأحمد ممدوح محمد إخصائي العلاج الطبيعي.

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