اليوم.. الأهلي يصطدم بالزمالك في مواجهة حاسمة بدوري سوبر السلة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي لقاء مهما، اليوم الجمعة، أمام نظيره فريق الزمالك في المباراة التي تجمعهما ضمنمنافسات الجولة الرابعة من الدور نصف النهائي من دوري السوبر للمحترفين.
ومن المقرر أن تقام المباراة
ويسعى الجهاز الفني بقيادة طارق خيري إلى ظهور اللاعبين بشكل مميز وتحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة على اللقب.
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