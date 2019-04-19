اليوم.. الأهلي يصطدم بالزمالك في مواجهة حاسمة بدوري سوبر السلة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي لقاء مهما، اليوم الجمعة، أمام نظيره فريق الزمالك في المباراة التي تجمعهما ضمن

منافسات الجولة الرابعة من الدور نصف النهائي من دوري السوبر للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة

في السابعة والربع مساء اليوم على صالة الشباب والرياضة في ٦ أكتوبر.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة طارق خيري إلى ظهور اللاعبين بشكل مميز وتحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة على اللقب.