اطمأن الجهاز الطبي، للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حالة الثنائي وليد سليمان وسعد سمير لاعبي الفريق اللذين يخضعان للتأهيل في ألمانيا حالياً. في ألمانيا حالياً. ويؤدى وليد سليمان لاعب وسط الفريق برنامجا تأهيليا لمدة ١٠ أيام يعود بعدها إلى القاهرة للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية. فيما يخضع سعد سمير مدافع الفريق لبرنامج علاجي لمدة ٣ أسابيع في ألمانيا يعود بعدها لاستكمال برنامجه التأهيلي في القاهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طبيب الأهلي يطمئن على البرنامج التأهيلي لوليد سليمان وسعد سمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.