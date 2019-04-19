غدًا.. الأهلي يبدأ الاستعدادات لمواجهة المصري في الدوري

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدًا السبت استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها الخميس القادم في الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الخميس القادم في الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوريالعام. وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة عقب خوض مباراة بيراميدز أمس.

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