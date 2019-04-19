جروس يلجأ لسياسة التدوير في الزمالك

يدرس السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اللجوء إلى سياسة التدوير بين لاعبي الفريق، بهدف معالجة حالة الإجهاد التي يعاني منها بعض لاعبيه، بسبب ضغط المباريات، سواء على المستوى المحلي، أو الأفريقي.

يأتي قرار جروس بعد الجلسة التي عقدها معه المستشار مرتضى منصور، التي طالب المدير الفني فيها بضرورة منح الفرصة لباقي اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات الرسمية، أمثال أيمن حفني

وأحمد مدبولي ومحمد عنتر وعمر السعيد ومحمد حسن.

من المقرر أن يمنح المدير الفني اللاعبين راحة من التدريبات، اليوم الجمعة، بعد لقاء الإسماعيلي، الذي أقيم مساء أمس، والمؤجل من الجولة العاشرة لبطولة الدوري، بعد أن تم تأجيل لقاء بيراميدز لمدة ٢٤ ساعة، ليقام الثلاثاء المقبل بدلًا من الإثنين.

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من ناحية أخرى حرص الجهاز الفني على إجراء

اتصال هاتفي بالنجم التونسي، فرجاني ساسي، للاطمئنان عليه بعد أن أجرى جراحة ناجحة، أمس الأول الأربعاء، في تونس.

كان ساسي سافر إلى تونس، يوم الثلاثاء الماضي، وفور وصوله اصطحبه طبيب المنتخب التونسي لإجراء أشعة وبعض الفحوصات الطبية التي أكدت حاجته الضرورية للتدخل الجراحي العاجل، وأتبعها بعملية جراحية يغيب على إثرها عن الملاعب لمدة شهر ونصف الشهر، وهو ما أصاب الجميع بحالة من القلق نظرًا لأهمية اللاعب الذي يعتبر أحد العناصر المؤثرة والأساسية في الفريق، كما حرص لاعبو الفريق بلا استثناء على الاتصال بساسي للاطمئنان عليه.