الزمالك ينتظر رد الأمن لنقل نصف نهائي الكونفيدرالية إلى برج العرب

ينتظر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، رد الأمانة العامة للقوات المسلحة والأمن على طلبه بنقل مباراة ذهاب دور نصف نهائى بطولة الكونفيدرالية الأفريقية إلى ملعب الجيش ببرج العرب،بدلًا من إقامتها باستاد السويس.
كان الزمالك أرسل طلبًا رسميًا بهذا الشأن إلى اتحاد الكرة، الذي طلب بدوره من الزمالك مخاطبة الأمن للحصول على
ينتظر الزمالك ملاقاة الفائز من مواجهة الهلال السوداني مع النجم الساحلي التونسي، المقرر إقامتها في مصر يوم 23 أبريل الجاري.
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