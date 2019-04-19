اونلاين | live hd مشاهدة مباراة الأهلي والوحدة بث مباشر yalla shoot

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يسعى فريق الأهلى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد عبد الشافى لمصالحة جماهيره الغاضبة عندما يواجه الوحدة بقيادة الحارس المصري محمد عواد، فى الثامنة إلا ربع مساء اليوم بملعب "الجوهرة"، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

ويحتل الأهلى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري السعودى قبل انطلاق منافسات الجولة برصيد 46 نقطة، بينما يحتل الوحدة المركز السابع برصيد 39 نقطة.

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ويعيش الأهلي أوقاتاً صعبة بعدما خسر أمام الهلال في مناسبتين خلال أسبوع واحد، الأولى بهدف دون مقابل بملعب "الجوهرة" ضمن منافسات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري السعودي، والثانية بركلات الترجيح على الملعب ذاته في "إياب" نصف نهائي البطولة العربية.

وقررت إدارة الاهلي السعودي إقالة المدرب الأوروجوياني خورخي فوساتي من منصبه، وتكليف يوسف عنبر بالمهمة فيما تبقى للفريق من مباريات الموسم الجاري.

كما يلتقي اليوم القادسية مع الباطن، والرائد الذي يضم المدافع المصري محمد عطوة مع أحد ضمن منافسات الجولة ذاتها.