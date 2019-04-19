اونلاين | رابط Ostora مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة اليوم يلا شوت yalla shoot الاسطورة أونلاين| رابط يوتيوب ماتش الاهلي مباشرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط Ostora مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة اليوم يلا شوت yalla shoot الاسطورة أونلاين| رابط يوتيوب ماتش الاهلي مباشرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط Ostora مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة اليوم يلا شوت yalla shoot الاسطورة أونلاين| رابط يوتيوب ماتش الاهلي مباشرة

يلتقي الأهلي مع نظيره الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله، اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

رابط Ostora مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة اليوم يلا شوت yalla shoot الاسطورة أونلاين| رابط يوتيوب ماتش الاهلي مباشرة

الأهلي يواجه الوحدة الذي يلعب معه حارس مرمى منتخب مصر محمد عواد، في إطار مواجهات الجولة الـ 28.

ويدخل فريق الأهلي محتلًا المركز الخامس برصيد 46 نقطة، حصيلة 27 مباراة، حقق الفوز في 14 وتعادل في 4 وخسر 9 مباريات.

رابط Ostora مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة اليوم يلا شوت yalla shoot الاسطورة أونلاين| رابط يوتيوب ماتش الاهلي مباشرة

Advertisements

بينما يأتي الوحدة في المركز السابع برصيد 39 نقطة، حيث حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 وخسر 10.

موعد مباراة الأهلي والوحدة اليوم الجمعة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية.

رابط Ostora مشاهدة مباراة الاهلي والوحدة اليوم يلا شوت yalla shoot الاسطورة أونلاين| رابط يوتيوب ماتش الاهلي مباشرة

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في الدوري السعودي

تنقل مباراة الأهلي والوحدة على قناة KSA السعودية.