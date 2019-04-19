اونلاين | كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة الأهلي والوحدة الآن | كورة ستار | kora star

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يلتقي الأهلي مع نظيره الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالله، اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

الأهلي يواجه الوحدة الذي يلعب معه حارس مرمى منتخب مصر محمد عواد، في إطار مواجهات الجولة الـ 28.

ويدخل فريق الأهلي محتلًا المركز الخامس برصيد 46 نقطة، حصيلة 27 مباراة، حقق الفوز في 14 وتعادل في 4 وخسر 9 مباريات.

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بينما يأتي الوحدة في المركز السابع برصيد 39 نقطة، حيث حقق الفوز في 11 مباراة وتعادل في 6 وخسر 10.

موعد مباراة الأهلي والوحدة اليوم الجمعة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا ربع بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوحدة في الدوري السعودي

تنقل مباراة الأهلي والوحدة على قناة KSA السعودية.