اونلاين | دوري بلس-الأهلي والوحدة بث مباشر.. مشاهدة مباراه الأهلي ضد الوحدة بث مباشر في كأس الامير محمد بن سلمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري بلس-الأهلي والوحدة بث مباشر.. مشاهدة مباراه الأهلي ضد الوحدة بث مباشر في كأس الامير محمد بن سلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من نهايته للموسم الحالي حيث تستأنف اليوم مباريات الجولة 28 بـ3 لقاءات مثيرة سيكون أحدها بين القادسية والباطن الذين ينافسان على الهروب من القاع والهبوط لدوري الدرجة الأولى، والمباراة الثانية بين الرائد وأحد، أما الثالثة فيحل الوحدة ضيفاً على الأهلي الجريح دورياً وعربياً.

المباراة الأهم ستكون بين الأهلي والوحدة حيث سيلعبان في تمام الساعة 8:45 مساءاً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وستذاع المباراة على قنوات KSA Sports 1 HD وDawri Plus 1 HD علاوة على تطبيق دوري بلس وجوي TV على الهواتف الذكية.

يأتي الأهلي الجريح خامساً بعد تخلف بـ3 نقاط عن نادي التعاون صاحب المركز الرابع، ويملك الراقي 46 نقطة، حيث خسر أمام الهلال في جدة الجولة الماضية بهدف نظيف أحرزه الأسباني ألبرتو بوتيا، فيما يعاني الوحدة هو الآخر من النتائج السلبية بعد تغيير الجهاز الفني مؤخراً فلم يفز الفرسان إلا مرة واحدة فقط في آخر 6 مباريات وخسر اللقاء الأخير أمام الفيصلي، فتراجع الوحدة إلى المركز السابع بـ39 نقطة.

يذكر أن مباراة الذهاب في الدور الأول قد انتهت بهزيمة الأهلي بهدفين مقابل هدف على ملعب الوحدة بمدينة الشرائع بمنطقة مكة المكرمة.

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المباراة الأخرى المثيرة ستكون بين القادسية والباطن في صراع القاع والهروب من الهبوط والتي ستنطلق الساعة 6:45 مساءاً على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، وتُنقل على قنوات KSA SPORT +1 وDawri Plus 3 HD.

الفريقان متنافسان بشكل مباشر لبعضعهما البعض، فالقادسية يتواجد في المركز الخامس عشر بـ27 نقطة والباطن خلفه في المركز الخامس عشر بـ22 نقطة، وفي حالة خسارة الباطن اليوم فسيتأكد هبوطه بنسبة تتعدى الـ95%، وبالتالي لا بديل له عن الفوز، أما القادسية فالمكسب يضمن له الابتعاد بشكل كبير عن المركز الثاني المؤدي للهبوط بشكل مباشر.

اللقاء الأخير سيُلعب بين الرائد وأحد الساعة 8:30 مساءاً على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وسيذاع على قنوات KSA Sports 2 HD وDawri Plus 2 HD.

وقد تأكد بشكل رسمي هبوط نادي أحد قبل 3 جولات من انتهاء الدوري، ويلعب لاعبو أحد اليوم مباراة خالية من الضغوط.