رياضة | تشيلسي يعلن موقفه النهائي من رحيل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يعلن موقفه النهائي من رحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الإيطالي ساري المدير الفني لفريق تشيلسي، موقفه النهائي من رحيل لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف ساري في تصريحات صحفية عن مستقبل الدولي الفرنسي جيرو والذي ارتبط بخطوة الرحيل في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

وقال "ساري" في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" العالمية: "أنا متأكد من بقاء جيرو معنا لأن النادي لديه خيار التمديد لموسم آخر".

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وأضاف مدرب نابولي السابق: "لقد تحدثت مع إدارة النادي منذ يومين ووافقت على تمديد تعاقده، ومن ثم فجيرو سيبقى معنا".

وينتهي تعاقد جيرو مع الفريق اللندني في يونيو المقبل، حيث انضم اللاعب على سبيل الإعارة من أرسنال لمدة موسم ونصف في يناير 2018.