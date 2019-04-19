رياضة | رسميا.. ميسي يحصد جائزة لاعب الأسبوع بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. ميسي يحصد جائزة لاعب الأسبوع بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني بجائزة لاعب الأسبوع بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعد أدائه المميز في ربع نهائي البطولة.

وقاد ميسي فريقه برشلونة للفوز على مانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي المسابقة بثلاثية نظيفة في ملعب الكامب نو سجل بمفرده هدفين فيما تكفل كوتينيو بالهدف الثالث.

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واستحق ميسي التتويج بجائزة أفضل لاعب في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بناء على تصويت الجماهير وفقاً لما قدمه مع برشلونة في موقعة الكامب نو ضد الشياطين الحمر.

وكان برشلونة قد نجح في الفوز ذهاباً على مانشستر يونايتد بهدف نظيف سجله لوك شو بالخطأ في مرماه ثم فاز إياباً 3-0 ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 4-0.

وسيواجه برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال نظيره ليفربول الإنجليزي يوم 1 مايو المقبل على ملعب الكامب نو.