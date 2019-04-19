رياضة | مفاجأة نارية بشأن مصير لاسارتي في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة نارية بشأن مصير لاسارتي في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه النية لدى مجلس إدارة النادي الأهلي، للإبقاء على الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول حتى نهاية الموسم، على الرغم من ثورة الجماهير والمطالبة برحيل لاسارتي بعد الخسارة أمام بيراميدز.

ويدرس مجلس الأهلي بقاء لاسارتي حتى نهاية بطولة الدوري، ثم رحيله حتى في حالة التتويج بدرع الدوري.

وياتي قرار مسئولو الأهلي خوفا من تكرار سيناريو كارتيرون والندم على رحيله في وسط الموسم.

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وسيكون الأهلي مطالبا بدفع 6 مليون ونصف للأوروجوياني قيمة الشرط الجزائي في حالة رحيله.

ويعقد مجلس الأهلي اجتماعا طارئا للوقوف على أسباب اهتزاز النتائج مؤخرًا بعد وداع بطولة أفريقيا والخسارة أمام بيراميدز، والتي فقد معها الفريق قمة الدوري بعد تجمد رصيده عند 58 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز.

ويستأنف الأهلي تدريباته، غدا السبت، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة 19 بمسابقة الدوري الممتاز.