رياضة | ريال مدريد يقترب من خليفة كريم بنزيما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من خليفة كريم بنزيما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص نادي ريال مدريد الإسباني على متابعة المهاجم الصربي يوفيتش في العديد من المرات ببطولة الدوري الألماني والدوري الأوروبي قبل اتخاذ قرار التعاقد معه بالفترة الحالية.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن ريال مدريد استقر على التعاقد مع يوفيتش من انتراخت فرانكفورت ليكون المهاجم الثاني داخل الفريق مع الفرنسي كريم بنزيمة.

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ويتجه الريال لبيع المهاجم ماريانو دياز في الصيف المقبل لفتح الباب أمام قدوم يوفيتش مع استغلال العلاقة الجيدة بين الناديين خاصة بعد انتقال فابيخو على سبيل الإعارة وماسكاريل بمليون يورو ولوكاس تورو بـ3.5 مليون يورو من ريال مدريد إلى فرانكفورت في السنوات القليلة الماضية.

واشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد بات على وشك إنهاء الصفقة ووضع الرتوش الأخيرة مع المهاجم الصربي يوفيتش البالغ من العمر 21 عاما.

الجدير بالذكر أن يوفيتش صعد مع فرانكفورت لنصف نهائي بطولة الدوري الأرووبي بعد تخطي بنفيكا البرتغالي ولديه 25 هدفاً مع الفريق هذا الموسم في جميع المسابقات.