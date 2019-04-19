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رياضة | "كوتينيو" يغازل جماهير ليفربول

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حرص البرازيلي فيليب كوتينيو نجم نادي على رسالة إلى جماهير ليفربول الإنجليزي بمناسبة عودته إلى ملعب الأنفيلد لمواجهة الريدز في دور نصف النهائي ببطولة .

وقام كوتينيو بالإجابة على كافة أسئلة مشجعي كرة القدم خلال تواجده في حدث Nissan football حيث قال: ستكون عودتي إلى ملعب الأنفيلد مرة أخرى مثيرة للغاية.

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وأضاف فيليب كوتينيو: أجمل أهدافي في دوري أبطال أوروبا كان إحرازي لثلاثة أهداف في شباك نادي سبارتاك موسكو الروسي مع ليفربول في الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن ليفربول سيحل ضيفًا على برشلونة في ملعب الكامب نو بإسبانيا في الأول من مايو ثم تُقام مباراة العودة في السادس من مايو على ملعب الأنفيلد في بريطانيا.

وكان كوتينيو ترك نادي ليفربول وانضم لـ برشلونة في يناير من عام 2018.

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