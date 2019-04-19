رياضة | "كوتينيو" يغازل جماهير ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كوتينيو" يغازل جماهير ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص البرازيلي فيليب كوتينيو نجم نادي برشلونة على رسالة إلى جماهير ليفربول الإنجليزي بمناسبة عودته إلى ملعب الأنفيلد لمواجهة الريدز في دور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقام كوتينيو بالإجابة على كافة أسئلة مشجعي كرة القدم خلال تواجده في حدث Nissan football حيث قال: ستكون عودتي إلى ملعب الأنفيلد مرة أخرى مثيرة للغاية.

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وأضاف فيليب كوتينيو: أجمل أهدافي في دوري أبطال أوروبا كان إحرازي لثلاثة أهداف في شباك نادي سبارتاك موسكو الروسي مع ليفربول في الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن ليفربول سيحل ضيفًا على برشلونة في ملعب الكامب نو بإسبانيا في الأول من مايو ثم تُقام مباراة العودة في السادس من مايو على ملعب الأنفيلد في بريطانيا.

وكان كوتينيو ترك نادي ليفربول وانضم لـ برشلونة في يناير من عام 2018.