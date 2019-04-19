رياضة | برنامج تأهيلي لـ"ثنائي الأهلي" في ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برنامج تأهيلي لـ"ثنائي الأهلي" في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطمأن الجهاز الطبي، للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حالة الثنائي وليد سليمان وسعد سمير لاعبي الفريق اللذين يخضعان للتأهيل في ألمانيا حاليا.

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ويؤدى وليد سليمان لاعب وسط الفريق برنامج تأهيلي لمدة ١٠ أيام يعود بعدها إلى القاهرة للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.

فيما يخضع سعد سمير مدافع الفريق لبرنامج علاجي لمدة ٣ أسابيع في ألمانيا يعود بعدها لاستكمال برنامجه التأهيلي في القاهرة.