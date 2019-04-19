رياضة | إدارة الزمالك تصفي الأجواء بين جروس ومساعده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إدارة الزمالك تصفي الأجواء بين جروس ومساعده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدخل مجلس إدارة نادي الزمالك لتصفية الأجواء بين كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك وأيمن عبد العزيز المدرب المساعد للفريق بعد الخلاف الذي حدث في مباراة حسنية أغادير المغربي بإياب الدور ربع النهائي للكونفدرالية الافريقية.

وشدد مسئولو الزمالك على المدرب أن وجود المساعدين المصريين معه بهدف تسهيل المهمة عليه ووجود أكثر من رأي يساعد في النهاية على الوصول إلى القرار الأفضل سواء من ناحية التشكيل أو التغييرات وطالبوه بضرورة تفعيل صلاحيات الجهاز المعاون له بشكل أكبر.

وكان جروس قد أحرج عبد العزيز في مباراة حسنية أغادير المغربي ضمن منافسات الكونفدرالية الافريقية بعدما رفض الحديث معه في بعض الأمور الفنية.