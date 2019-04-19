رياضة | غدا.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته غدٍ السبت استعدادًا لمواجهة المصري المقرر لها الخميس القادم في الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري العام.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة عقب خوض مباراة بيراميدز أمس.

وخسر الأهلي بالأمس بهدف نظيف أمام بيراميدز ببطولة الدوري المصري الممتاز ليفقد صدارة المسابقة ويتراجع للمركز الثالث.