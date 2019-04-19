رياضة | "جروس" يطلب زيادة 400 ألف دولار لتجديد تعاقده مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جروس" يطلب زيادة 400 ألف دولار لتجديد تعاقده مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك الحصول على مليوني و600 ألف دولار مقابل الموافقة على تجديد تعاقده مع الفريق في الفترة القادمة حيث يتقاضى حاليًا مليوني و200 ألف دولار لكنه يرغب في زيادة القيمة المالية حال بقائه مع الفريق.

كما حدد بعض الامتيازات المادية الأخرى والمكافآت المالية الخاصة بالحصول على أي بطولة محلية أو قاري بجانب عدم وضع أي شرط جزائي في العقد حال تجديد بشكل رسمي بين الطرفين.

وقدم الخواجة طلباته إلى أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك والذي يتمسك حتى الآن بتجديد التعاقد مع المدرب ويرفض رحيله عن الفريق بأي حال من الأحوال لقناعته به وقدرته على تغيير شكل الفريق.

جروس يصدم نجم الزمالك

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