رياضة | "جروس" يطلب زيادة 400 ألف دولار لتجديد تعاقده مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جروس" يطلب زيادة 400 ألف دولار لتجديد تعاقده مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما حدد بعض الامتيازات المادية الأخرى والمكافآت المالية الخاصة بالحصول على أي بطولة محلية أو قاري بجانب عدم وضع أي شرط جزائي في العقد حال تجديد بشكل رسمي بين الطرفين.
وقدم الخواجة طلباته إلى أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك والذي يتمسك حتى الآن بتجديد التعاقد مع المدرب ويرفض رحيله عن الفريق بأي حال من الأحوال لقناعته به وقدرته على تغيير شكل الفريق.
جروس يصدم نجم الزمالك
استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق خلال الصيف المقبل.
وجاء قرار جروس بسبب عدم اقتناعه بامكانيات وقدرات مدبولي، وتواجد أكثر من لاعب مميز بصفوف الفريق في مركزه.
وكان مدبولي قد خرج من الحسابات الفنية لمدرب الزمالك في الفترة الأخيرة، حيث لم يشارك مدبولي سوى في دقائق معدودة هذا الموسم.
ونجح الزمالك في تحقيق فوز ثمين بالأمس على الإسماعيلي بثنائية نظيفة لينتزع صدارة الدوري من الأهلي الذي سقط أمام بيراميدز 2-1.