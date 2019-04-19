رياضة | جروس يصدم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يصدم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على رحيل أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق خلال الصيف المقبل.

وجاء قرار جروس بسبب عدم اقتناعه بامكانيات وقدرات مدبولي، وتواجد أكثر من لاعب مميز بصفوف الفريق في مركزه.

وكان مدبولي قد خرج من الحسابات الفنية لمدرب الزمالك في الفترة الأخيرة، حيث لم يشارك مدبولي سوى في دقائق معدودة هذا الموسم.

ونجح الزمالك في تحقيق فوز ثمين بالأمس على الإسماعيلي بثنائية نظيفة لينتزع صدارة الدوري من الأهلي الذي سقط أمام بيراميدز 2-1.