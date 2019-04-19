رياضة | ريال مدريد يقترب من ضم نجم بنفيكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من ضم نجم بنفيكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى ريال مدريد للتعاقد مع فلورنتينو لويس، لاعب بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن إدارة ريال مدريد تتابع فلورنتينو لويس المتألق مع بنفيكا في الأسابيع الماضية من أجل التعاقد معه في الصيف.

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وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يهتم بضم فلورنتينو الذي تألق مع الفريق في بنفيكا في عمر الـ19 ويلعب بأنه بوجبا الجديد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها بأن بنفيكا يريد رفع الشرط الجزائي في عقده والمقدر بـ60 مليون يورو في ظل اهتمام باريس سان جيرمان وريال مدريد بضمه.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن فلورنتينو هو اللاعب الوحيد الذي يريده ريال مدريد من بنفيكا بعد التقارير التي ربطت النادي بضم جواو فيليكس، جناح الفريق.