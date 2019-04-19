رياضة | الإنتاج الحربي والمقاولون وجها لوجه في مباراة قوية.. وسموحة في مهمة صعبة أمام الداخلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي والمقاولون وجها لوجه في مباراة قوية.. وسموحة في مهمة صعبة أمام الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الإنتاج الحربى نظيره المقاولون العرب فى تمام الـ 5 عصر اليوم الجمعة على إستاد بتروسبورت فى الجولة 30 للدورى فى مواجهة صعبة للفريقين حيث خسر الإنتاج من سموحة بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للدورى فيما فاز "الذئاب" على حرس الحدود بهدف دون رد.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 10 لقاءات، فيما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 7 وخسر 11 لقاء.

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وفى سياق آخر، وفى تمام الـ 8 من مساء اليوم الجمعة، يلتقى فريق الداخلية، مع نظيره سموحة على إستاد كلية الشرطة ضمن منافسات الجولة 30 لمسابقة الدورى العام.

بأتى اللقاء بعد أن خسر الداخلية من الطلائع 2-1 فى الجولة الماضية، فيما واصل سموحة استفاقته وهزم الإنتاج بهدفين دون رد فى الجولة ذاتها.

ويحتل الداخلية المركز السابع عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء، فيما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 13 وخسر 10 مواجهات.