رياضة | ريال مدريد يرصد مبلغ خيالي لحسم 3 صفقات نارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرصد مبلغ خيالي لحسم 3 صفقات نارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد نادي ريال مدريد الإسباني ميزانية ضخمة من أجل الصفقات المنتظر إبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "ترو الإنجليزية"، أن ريال مدريد سيضع 430 مليون جنيه إسترليني تحت تصرف المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق من أجل حسم الصفقات التي يحتاجها في الميركاتو القادم.

وسعى زيدان مؤخرًا للتعاقد مع صفقات قوية لـ ريال مدريد مثل البلجيكي إدين هازارد نجم تشليلسي الإنجليزي والفرنسي بول بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان زين الدين زيدان جاء وتولى تدريب نادي ريال مدريد خلفًا للمدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.