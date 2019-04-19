رياضة | يوفنتوس يحسم موقفه من ضم نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يحسم موقفه من ضم نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي حسم موقفه النهائي بشان التعاقد مع نجم فريق برشلونة الإسباني خلال الصيف المقبل.

وذكرت التقارير الصحفية الإيطالية أن البيانكونيري تراجع عن ضم الفرنسي صامويل أومتيتي، من صفوف برشلونة، بسبب تجدد إصابته في غضروف الركبة.

ويسعى فريق السيدة العجوز لتعزيز صفوفه الدفاعية، مع تقدم الثنائي ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيلليني في العمر، واعتزال أندريا بارزالي بنهاية الموسم.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الحالة البدنية لأومتيتي وتجدد إصابته جعلت اليوفي يصرف النظر عن ضم اللاعب.

وتابعت الصحيفة أن اليوفي يركز حاليا على ضم مدافع أياكس دي ليخت في صراع شرس مع البارسا الذي اقترب من ضم اللاعب.

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أكدت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي حسم موقفه النهائي بشان التعاقد مع نجم فريق برشلونة الإسباني خلال الصيف المقبل.

وذكرت التقارير الصحفية الإيطالية أن البيانكونيري تراجع عن ضم الفرنسي صامويل أومتيتي، من صفوف برشلونة، بسبب تجدد إصابته في غضروف الركبة.

ويسعى فريق السيدة العجوز لتعزيز صفوفه الدفاعية، مع تقدم الثنائي ليوناردو بونوتشي وجورجيو كيلليني في العمر، واعتزال أندريا بارزالي بنهاية الموسم.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الحالة البدنية لأومتيتي وتجدد إصابته جعلت اليوفي يصرف النظر عن ضم اللاعب.

وتابعت الصحيفة أن اليوفي يركز حاليا على ضم مدافع أياكس دي ليخت في صراع شرس مع البارسا الذي اقترب من ضم اللاعب.