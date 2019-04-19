شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المباريات المتبقية للزمالك والأهلي وبيراميدز في الصراع على الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد الزمالك صدارة جدول الدوري الممتاز بـ60 نقطة، بعد الفوز الذي حققه على الإسماعيلي بهدفين دون رد، الخميس، فيما تراجع الأهلي إلى المركز الثالث بـ58 بعد خسارته من بيراميدز بهدف نظيف، ويأتي الأخير في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأبيض.

وتنتظر فرق الزمالك وبيراميدز والأهلي مباريات مهمة في الصراع على اللقب، وبداية يتبقى للزمالك مباريات «بيراميدز والإنتاج الحربي ووادي دجلة وحرس الحدود والإسماعيلي والداخلية والجونة والأهلي.

وتتبقى لبيراميدز 6 مباريات أمام كل من الزمالك ومصر المقاصة والمصري ووادي دجلة والداخلية والنجوم، فيما يتبقى أمام الأهلي مباريات والمصري وطلائع الجيش والنجوم والإسماعيلي وإنبي وسموحة والمقاولون العرب والزمالك.