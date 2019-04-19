شكرا لقرائتكم طبيب وليد سليمان يحدد 10 أيام برنامج علاجى للاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حدد الطبيب الألمانى الذى يشرف على تأهيل وليد سليمان لاعب وسط الأهلى، مدة البرنامج الذى سيخضع له سليمان خلال تواجده فى ألمانيا وهو 10 أيام يعود بعدها إلى القاهرة للمشاركة في المباريات والتدريبات الجماعية.
فيما يخضع سعد سمير مدافع الفريق لبرنامج علاجي لمدة ٣ أسابيع في ألمانيا يعود بعدها لاستكمال برنامجه التأهيلي في القاهرة.
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