شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. هل يستحق جنش حراسة عرين الفراعنة فى أمم أفريقيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرض محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس مرمى نادى الزمالك، نفسه على الساحة الرياضية فى الفترة الأخيرة، بعد المستوى المتميز الذى يقدمه منذ انطلاق الموسم الحالى مع فرسان ميت عقبة محلياً وأفريقياً، وآخرها صعود الزمالك لنصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية بعد فوزه على حسنية أغادير المغربى بهدف نظيف.

ويصارع جنش العديد من لنيل شرف تمثيل المنتخب الوطنى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر فى يونيو المقبل.

ويرصد ”الخليج 365” أبرز ما قدمه جنش منذ انطلاق الموسم الجارى، حتى الآن، مع الأبيض فى الفيديو التالى:

ـ السن: 31 عاما

ـ القيمة التسويقية: 9.685 مليون جنيه

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ـ عدد المشاركات: 22 مباراة محلية بواقع مباراة فى الكأس و21 فى الدورى

ـ شباك نظيفة فى 10 مباريات محلية

ـ استقبلت شباك جنش مع الزمالك 14 هدفاً من أصل 20 تم إحرازها فى الشباك البيضاء.

ـ توج مع الزمالك بـ5 بطولات هى "كأس مصر، بطولة دورى عام، بطولة كأس السوبر المصرى".

ـ خاض مباراة دولية واحدة واستقبل هدفا واحدا