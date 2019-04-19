شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستأنف تدريباته استعداداً لدجلة الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق الإسماعيلى، بقيادة البلجيكى سيدومير، تدريباته اعتباراً من الأحد المقبل بعدما منح الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب مواجهة الزمالك التى انتهت خسارة بهدفين مقابل لا شىء.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة وادى دجلة المحدد لها الخميس المقبل ضمن منافسات الأسبوع الــ30 بالدورى المحلى.

يذكر أن الدراويش يحتل المركز السابع برصيد 37 نقطة بينما يقبع دجلة بالمركز الثانى عشر برصيد 31 نقطة.