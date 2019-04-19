شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيلى 10 أيام لـ وليد سليمان فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الطبيب الألمانى الذى يشرف على تأهيل وليد سليمان، لاعب وسط الأهلى، مدة البرنامج الذى سيخضع له "الحاوى" خلال تواجده فى ألمانيا وهو 10 أيام، يعود بعدها إلى القاهرة للمشاركة فى المباريات والتدريبات الجماعية.

فيما يخضع سعد سمير، مدافع الفريق، لبرنامج علاجى لمدة 3 أسابيع فى ألمانيا يعود بعدها لاستكمال برنامجه التأهيلى فى القاهرة.