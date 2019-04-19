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برنامج تأهيلى 10 أيام لـ وليد سليمان فى ألمانيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الطبيب الألمانى الذى يشرف على تأهيل وليد سليمان، لاعب وسط الأهلى، مدة البرنامج الذى سيخضع له "الحاوى" خلال تواجده فى ألمانيا وهو 10 أيام، يعود بعدها إلى القاهرة للمشاركة فى المباريات والتدريبات الجماعية.

فيما يخضع سعد سمير، مدافع الفريق، لبرنامج علاجى لمدة 3 أسابيع فى ألمانيا يعود بعدها لاستكمال برنامجه التأهيلى فى القاهرة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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