شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أوغندا السابق لـ"سوبر كورة": مجموعة مصر خادعة.. وفرص الفراعنة صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى الصربى ميتشو سردفيتش، المدير الفنى السابق لمنتخب أوغندا والحالى لفريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى، اندهاشه من التفاؤل الكبير الذى يعيشه المصريون بعد وقوع الفراعنة فى مجموعة واحدة مع الكونغو الديمقراطية وزيمبابوى وأوغندا بنهائيات امم افريقيا التى تحتضنها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين. Advertisements للمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب أوغندا السابق لـ"سوبر كورة": مجموعة مصر خادعة.. وفرص الفراعنة صعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.