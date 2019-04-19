شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. المقاصة يفوز على الاتحاد السكندرى 1/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على استاد المكس وفي تمام الخامسة والنصف عصراً يتجدد اللقاء بين الاتحاد السكندرى ونظيره مصر المقاصة، فى المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام فى مواجهة نارية للفريقين بعد خسارة زعيم الثغر من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأخيرة، فيما خسر مصر المقاصة من بتروجت بهدفين مقابل هدف فى ذات الجولة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر برصيد 32 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكهم 49، فيما يحتل المقاصة المركز السادس برصيد 40 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 7 وخسر 11 لقاءً وسجل لاعبوه 29 هدفاً وتلقت شباكهم 31.

وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 13 من الدورى قد انتهت بفوز الفريق الفيومى على زعيم الثغر بهدف نظيف.