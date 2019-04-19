على لطفى يحرس مرمى الأهلى أمام المصرى..وغموض موقف إكرامى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع محمد الشناوى، حارس مرمى فريق الكرة بالأهلى، الجهاز الفنى لفريقه فى مأزق بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة بيراميدز أمس وغيابه عن لقاء المصرى القادم، ولم يتبق سوى على لطفى الحارس الثالث ليكون أساسياً فى مواجهة الفريق البورسعيدى عقب نظرا لغموض موقف شريف إكرامى وجاهزيته من عدمها، خاصة أنه عائد من إصابة ولم يشارك فى التدريبات الجماعية بصورة كاملة حتى الان ما يعنى أن موقفه لم يتحدد من اللقاء المقبل.
الجهاز الفنى سيكون مضطراً للدفع بعلى لطفى فى التشكيل الأساسى فى لقاء المصرى على أن يكون على دكة البدلاء الحارس الصاعد مصطفى شوبير فى حال عدم جاهزية شريف إكرامى حتى فى الجلوس على الدكة، وهو ما سيتحدد خلال الساعات المقبلة عند عودة الفريق للتدريبات استعدادا للمصرى بداية من الغد.
وكان الأهلى قد خسر أمام بيراميدز مساء أمس بهدف نظيف أحرزه البرازيلى كينو، ويستعد للقاء المصرى المقرر له مساء الخميس المقبل باستاد الجيش بالسويس.
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