شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى وعاشور وأيمن أشرف خارج حسابات لاسارتى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالأهلى، بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى، على استبعاد الثلاثى أحمد فتحى وحسام عاشور وأيمن أشرف لاعبى الفريق من مباريات الأحمر خلال الفترة المقبلة بسبب تراجع مستواهم وعدم قدرتهم على مداراة المنافسين، ما أثر على مستوى الفريق خلال المباريات الأخيرة خاصة لقاءى الأهلى أمام صن داونز الجنوب أفريقى وبيراميدز فى الدورى .

لاسارتى استقر على الدفع بحمدى فتحى أساسياً فى تشكيلة الفريق على حساب حسام عاشور، الذى بات غير مفيد للفريق وأيضاً الدفع بمحمد هانى بدلاً من أحمد فتحى الذى تراجع مستواه بدنيا وفنيا، ما أفقد الأحمر فاعليته الهجومية فى الجبهة اليمنى، كما استقر على عودة رامى ربيعة بجوار ياسر إبراهيم على حساب أيمن أشرف الذى لم يظهر بمستوى طيب، خاصة فى المشاركة الهجومية والكرات العرضية وبناء هجمات من الخلف .

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لاسارتى يبحث عن طوق نجاة لإصلاح مستوى ونتائج الفريق فى الفترة المقبلة لذا ينوى الدفع بالثلاثى دماء جديدة على التشكيل، خاصة أن مستوى الأهلى لم يرض طموح جماهيره فى الفترة المقبلة .

الأهلى خسر أمام بيراميدز مساء أمس بهدف نظيف فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ 25، ويستعد للقاء المصرى المقرر له مساء يوم الخميس المقبل المؤجل من الأسبوع الـ 19 بالدورى الممتاز.