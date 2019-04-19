انت الان تتابع نجم الأهلي لمدير بيراميدز: تدي مين على دماغه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص
علق إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، على "خناقة" ثنائي الفريق الأحمر أحمد فتحي، ومحمد الشناوي، مع بعض لاعبي بيراميدز، عقب مباراة الفريقين، مساء الخميس، مشيرًا إلى أن محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، كان السبب الرئيسي في اشتعال الأزمة. وأوضح، خلال حلقة الخميس، من برنامج «ملعب الأهلي» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن العاصي بدأ باستفزاز أحمد فتحي عقب المباراة في ممر اللاعبين، قائلًا: «مش هتكسبوا أي بطولة السنة دي، وهتفضلوا تاخدوا على دماغكوا».
وقال الشاطر موجهًا كلامه للعاصي: «تدي مين على دماغه؟ إزاي تتكلم مع لاعب بالطريقة دي مهما كانت الأمور، واضح إننا هنشوف التصرفات دي كتير من بعض المسؤولين، وأنا عارف إنت عملت كده ليه مع فتحي، وهقول القصة كلها بس في الوقت المناسب لو اضطريت». وخسر الأهلي أمام نظيره بيراميدز، بهدف مقابل لا شيء
وقال الشاطر موجهًا كلامه للعاصي: «تدي مين على دماغه؟ إزاي تتكلم مع لاعب بالطريقة دي مهما كانت الأمور، واضح إننا هنشوف التصرفات دي كتير من بعض المسؤولين، وأنا عارف إنت عملت كده ليه مع فتحي، وهقول القصة كلها بس في الوقت المناسب لو اضطريت».
وخسر الأهلي أمام نظيره بيراميدز، بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين والمؤجل من الجولة الخامسة والعشرين على استاد «بتروسبورت» أحرز هدف اللقاء الوحيد البرازيلي كينو في الدقيقة 14 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثاني بنفس رصيد الزمالك المتصدر بفارق الأهداف، بينما تراجع الأهلي للمركز الثالث برصيد 58 نقطة، وشهد اللقاء توترًا كبيرًا من لاعبي الفريقين ولم يستطع الحكم السيطرة على الأمور، ووضح أن قدراته أقل من هذه المباراة الهامة في الدوري المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر نجم الأهلي لمدير بيراميدز: تدي مين على دماغه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.