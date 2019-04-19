انت الان تتابع نجم الأهلي لمدير بيراميدز: تدي مين على دماغه؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ١٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص

علق إسلام الشاطر، لاعب النادي الأهلي السابق، على "خناقة" ثنائي الفريق الأحمر أحمد فتحي، ومحمد الشناوي، مع بعض لاعبي بيراميدز، عقب مباراة الفريقين، مساء الخميس، مشيرًا إلى أن محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، كان السبب الرئيسي في اشتعال الأزمة. وأوضح، خلال حلقة الخميس، من برنامج «ملعب الأهلي» الذي يقدمه على قناة الأهلي، أن العاصي بدأ باستفزاز أحمد فتحي عقب المباراة في ممر اللاعبين، قائلًا: «مش هتكسبوا أي بطولة السنة دي، وهتفضلوا تاخدوا على دماغكوا».

وقال الشاطر موجهًا كلامه للعاصي: «تدي مين على دماغه؟ إزاي تتكلم مع لاعب بالطريقة دي مهما كانت الأمور، واضح إننا هنشوف التصرفات دي كتير من بعض المسؤولين، وأنا عارف إنت عملت كده ليه مع فتحي، وهقول القصة كلها بس في الوقت المناسب لو اضطريت». وخسر الأهلي أمام نظيره بيراميدز، بهدف مقابل لا شيء

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