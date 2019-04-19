انت الان تتابع ماركا: هازارد ثالث صفقات ريال مدريد الصيف المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢٧ ص

إيدين هازارد

أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن النجم البلجيكي إيدين هازارد سيكون الصفقة الثالثة لريال مدريد الصيف المقبل، بعد كل من رودريجو جويز وإيدير ميليتاو، حيث سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، فمنذ سنوات، عندما كان هازارد لاعبًا في صفوف ليل، اقترح زين الدين زيدان على رئيس الريال فلورنتينو بيريز ضمه، إلا أن بيريز رأى أنه سيفكر في ضمه عندما يصل إلى مستوى النخبة، والآن وبعد انتهاء الموسم الجاري، سيرحل هازارد إلى ريال مدريد وسيحل محله في تشيلسي لاعب بروسيا دورتموند كريستيان بوليسيتش.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن هازارد سينتقل إلى ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو، نظرًا أن عقده سينتهي مع تشيلسي الموسم المقبل. وطلب تشيلسي الصيف الماضي الحصول على 200 مليون يورو، لترك هازارد إلى ريال مدريد، إلا أن العلاقة بين إدارة الريال وتشيلسي أصبحت جيدة للغاية، بعد موافقة ريال مدريد الصيف الماضي