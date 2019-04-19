الطلائع يبحث عن تكرار الخماسية أمام الجونة

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١٩ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٥ ص
الجونة
يحتضن استاد الجونة، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي الجونة أمام نظيره طلائع الجيش، ضمن مواجهات الجولة الثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، علمًا أن لقاء الدور الأول بين الفريقين، الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الثالثة عشرة، على استاد جهاز الرياضة العسكرى، انتهى بفوز الطلائع بخماسية نظيفة، أحرزها مصطفى محمد (هدفين) وأحمد كابوريا (هاتريك)، وكان يدرب الجيش حينها محمد حلمي، بينما كان هشام زكريا مدربًا للجونة، كما أدار تلك المباراة الحكم محمد عادل.
ويحتل نادي الجونة بقيادة مديره الفني حمادة صدقي، المركز الحادي عشر في جدول الترتيب، برصيد 32 نقطة، جمعها من 29 مباراة، فاز في 7 وتعادل في 11 وخسر في 11، وسجل الفريق 36 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 49 هدفًا، بفارق الأهداف عن الاتحاد السكندري العاشر، وبفارق نقطتين عن طلائع الجيش صاحب المركز التاسع، وبفارق
في المقابل يحتل نادي طلائع الجيش بقيادة مديره الفني البلجيكي لوك إيميل، المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، جمعها من 29 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر في 11، وسجل الفريق 34 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 34 هدفًا، بفارق نقطة عن الإنتاج الحربي صاحب المركز الثامن، وبفارق ثلاث نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز السابع.
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