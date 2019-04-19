انت الان تتابع دعمًا لأياكس.. الاتحاد الهولندي يؤجل الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

أياكس أمستردام

قرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم تأجيل مباريات الدوري في الأسبوع الذي يسبق مواجهة أياكس أمستردام مع مضيفه توتنهام هوتسبير الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وكان من المفترض أن يلعب أياكس ضد دي جرافشاب المهدد بالهبوط يوم 28 أبريل، أي قبل يومين من رحلته إلى لندن، لكن الاتحاد الهولندي قرر تغيير مواعيد مباريات الجولة قبل الأخيرة في الدوري، وبذلك سيمتد الموسم حتى 15 مايو، ويتصدر أياكس البطولة بفارق الأهداف عن أيندهوفن، ولدى كل منهما 74 نقطة من 30 مباراة.

وقال إيريك جودة، المدير الفني للاتحاد الهولندي لموقع الاتحاد الرسمي في الإنترنت: "ناقشنا سيناريوهات مختلفة، وهذا القرار تمت مناقشته بين جميع الأندية. أياكس في الدور قبل النهائي بدوري الأبطال، ولن يكون المستفيد الوحيد بل كرة القدم الهولندية كلها". وكان الاتحاد الهولندي قد أجل مباراة أياكس ضد زفوله في

Advertisements