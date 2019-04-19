812 مليونا لم تنقذ جوارديولا من الفشل بدوري الأبطال

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تحرير:خالد الفوي ١٩ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

بيب جوارديولا

مرة أخرى فشل مانشستر سيتي في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما توقفت مغامرة رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا عند محطة ربع النهائي بالسقوط أمام توتنهام أول من أمس الأربعاء، وعلى الرغم من تصريح جوارديولا بأنه لم يأت إلى مانشستر سيتي للفوز بدوري أبطال أوروبا، فإنه فشل في تحقيق الإنجاز الذي من المفترض أن يحققه في أوروبا، فمنذ وصوله من بايرن ميونيخ في صيف 2016، أنفق المدرب الإسباني 608 ملايين يورو على الصفقات، ليجد في نهاية المطاف فريقه يودع دوري الأبطال مرتين من ربع النهائي ومرة من دور الـ16.

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وتعاقد جوارديولا في موسمه الأول مع السيتي مع كل من جون ستونز وإلكاي جندوجان وجابريل خيسوس مقابل 212 مليون يورو، وودع دوري الأبطال من دور الـ16. وفي الموسم التالي أنفق 317,5 مليون يورو لضم بيرناردو سليفا وإيديرسون وكيلي والكر وبينجامين ميندي وإيميريك لابورتي ودانيلو، وودع دوري الأبطال من ربع النهائي،